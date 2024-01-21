Виктор Анисимов И опять нам старательно лапшу на уши вешают о необходимости воссоздания Советского Союза в прежних границах.
Нельзя дважды войти в одну и ту же реку
Комментарии
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Игорь Литвинов
Автор хохлячий придурок....специально провоцирует россиян....
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2 час.
ИЛ
Игорь Литвинов
Гнида бандеровская.
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2 час.
Леонид Попивняк
...а зачем????.....все эти республики за всё время своей "независимости" что то построили самостоятельно????? что то сделали?????.....не припомню.......сами теперь.....сами........России такой воз не нужен.......
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31 мин.
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