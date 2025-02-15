От полученных в результате ДТП травм водитель автомобиля Honda скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля Honda и водитель автобуса получили...

❗️Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на автодороге Макеевка-Харцызск 15 февраля в 05:40 на участке автодороги Макеевка-Харцызск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и двое были травмированы.