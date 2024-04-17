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Военный эксперт Никулин: Украина уже не представляет интереса для США

Военный эксперт Никулин: Украина уже не представляет интереса для США

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Украина американцам уже не интересна, они всегда работают на опережение, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог, военный эксперт Игорь Никулин, комментируя заявления главы Пентагона Ллойда Остина о том, что инициатива в конфликте переходит на сторону России.

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