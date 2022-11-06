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Плющев об отъезде Ларионова в Детройт: «Странная ситуация. Для молодых менеджеров «Торпедо» это что-то значительное, наверное»

Владимир Плющев назвал странным решение Игоря Ларионова поехать в Детройт на праздник. «Ред Уингс» отметили 25-летие победы в Кубке Стэнли-1997 и провели торжественную церемонию в честь игроков того состава.

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