Таджик в третий раз нападает на русских, и это только на камеру. Первое видео с Махмадюнусом Хабировым появилось в интернете шесть лет назад.
Диаспора снова порешает? Инородец, кидавшийся с ножом на людей, напал на русскую семью с ребёнком
Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Ну когда же в нашей стране будет наведён порядок с ишаками? Страшно уже по улицам ходить.
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4 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Нужно заставить затулина и хуснуллина передвигаться по городу пешком и без охраны.
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4 час.
Татьянка Яцук
А почему этот кишлачник, шестой год нарушающий законы РФ, не выдворен из страны до сих пор??? А таких директоров, как Коваленко может быть тоже следует на вольные хлеба отправлять за допущение подобных ситуаций в школах и попытки свести беспредел инородцев к "обоюдным дракам"?...
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4 час.
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