Диаспора снова порешает? Инородец, кидавшийся с ножом на людей, напал на русскую семью с ребёнком

Ну когда же в нашей стране будет наведён порядок с ишаками? Страшно уже по улицам ходить.

Татьянка Яцук

А почему этот кишлачник, шестой год нарушающий законы РФ, не выдворен из страны до сих пор??? А таких директоров, как Коваленко может быть тоже следует на вольные хлеба отправлять за допущение подобных ситуаций в школах и попытки свести беспредел инородцев к "обоюдным дракам"?...