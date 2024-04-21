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Священники объяснили, почему нужно крестить ребенка как можно раньше

Священники объяснили, почему нужно крестить ребенка как можно раньше

Когда нужно крестить ребенка и в чем важность этого события, объяснили священники.Таинство крещения считается одним из важнейших событий в православии – именно благодаря ему происходит инициация в христианство.

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