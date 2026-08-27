В ДНР подвели итоги первого очного отбора проекта «Родники»

В ДНР подвели итоги первого очного отбора всероссийского проекта «Родники». По решению жюри, победителями стали представители Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».
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