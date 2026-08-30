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Что полезного и красивого поставить на кухонную столешницу

Что полезного и красивого поставить на кухонную столешницу

Обычно дизайнеры рекомендуют по максимуму освободить кухонную столешницу, ведь в первую очередь – это рабочая поверхность, и ничего не должно мешать готовке.

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