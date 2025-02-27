Главная тайна правления Сталина: кто на самом деле убил Кирова

Одно из «самых загадочных преступлений советской эпохи», «наиболее удивительных и значительных событий столетия», «преступление века» — так даже сегодня, спустя почти 77 лет, называют убийство видного большевика, одного из ближайших соратников Иосифа Сталина — Сергея Кирова.