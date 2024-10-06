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Мы использовали древесную золу неправильно! Что нужно добавить, чтобы получить нужный эффект в саду

Мы использовали древесную золу неправильно! Что нужно добавить, чтобы получить нужный эффект в саду

Подсыпаете золу в почву? Есть более эффективный способ подкормить ею растения. Мы использовали древесную золу неправильно! Что нужно добавить, чтобы получить нужный эффект в саду Зола - ценный питательный ресурс, который опытные садоводы часто используют для подкормки своих растений.

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