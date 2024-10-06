Подсыпаете золу в почву? Есть более эффективный способ подкормить ею растения. Мы использовали древесную золу неправильно! Что нужно добавить, чтобы получить нужный эффект в саду Зола - ценный питательный ресурс, который опытные садоводы часто используют для подкормки своих растений.