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Мировое обозрение

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Кормление птиц во дворе оказалось эффективным способом борьбы со стрессом

Кормление птиц во дворе оказалось эффективным способом борьбы со стрессом

Обычная кормушка за окном может оказаться более действенным инструментом психологической разгрузки, чем многие осознанные практики релаксации.

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