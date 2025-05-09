RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Дорожкина
    Они хорошо жили под нацистами и не хотели, чтобы их освобождали. Потому и ненавидят нас.Депутат ЕП Блага:...
  • Eduard
    Тебе какое дело Герц? Иди руководи Берлинским гей парадом,трусики и серьги разноси!Мерц выразил наде...
  • Eduard
    Молодец!Риттер: военнослу...

Приказ о награждении отца Путина подписывал автор прорыва блокады Ленинграда

Приказ о награждении отца Путина подписывал автор прорыва блокады Ленинграда

Отец президента России Владимир Спиридонович Путин был награждён медалью «За боевые заслуги» годы Великой Отечественной войны, приказ подписал один из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда Леонид Говоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх