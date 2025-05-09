Приказ о награждении отца Путина подписывал автор прорыва блокады Ленинграда

Отец президента России Владимир Спиридонович Путин был награждён медалью «За боевые заслуги» годы Великой Отечественной войны, приказ подписал один из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда Леонид Говоров.
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