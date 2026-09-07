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Китай выпустит облигации на $45 млрд для докапитализации банков

Китай выпустит облигации на $45 млрд для докапитализации банков

Министерство финансов Китая объявило о выпуске специальных казначейских облигаций на сумму 300 млрд юаней ($45 млрд) для пополнения базового капитала первого уровня восьми ведущих государственных финансовых институтов.

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