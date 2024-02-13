Токсиколог Водовозов объяснил, можно ли есть «кетчунез»

Сами по себе и кетчуп, и майонез — очевидно не самые полезные продукты. Но значит ли это, что их сочетание причинит вашему организму еще более ужасающий вред? фото: iStockphotoЗдоровое питание это, конечно, хорошо и полезно, но рано или поздно душа все равно попросит бутербродов с колбаской и пельменей.