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Токсиколог Водовозов объяснил, можно ли есть «кетчунез»

Токсиколог Водовозов объяснил, можно ли есть «кетчунез»

Сами по себе и кетчуп, и майонез — очевидно не самые полезные продукты. Но значит ли это, что их сочетание причинит вашему организму еще более ужасающий вред? фото: iStockphotoЗдоровое питание это, конечно, хорошо и полезно, но рано или поздно душа все равно попросит бутербродов с колбаской и пельменей.

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