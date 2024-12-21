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Невероятная точность: что цыганский гороскоп расскажет о вашем характере

Невероятная точность: что цыганский гороскоп расскажет о вашем характере

Невероятная точность: что цыганский гороскоп расскажет о вашем характере Алёна ЮрьеваЦыганский гороскоп представляет собой уникальную систему, в которой каждому знаку приписываются определенные черты характера, основанные на рождении в определенные временные промежутки.

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