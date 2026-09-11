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Пятый канал

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Ответов нет спустя 25 лет: почему организаторов 9/11 до сих пор не осудили

Ответов нет спустя 25 лет: почему организаторов 9/11 до сих пор не осудили

Теракты 11 сентября, которые казались американцам невозможными, сразу же породили вопросы к официальной версии.

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