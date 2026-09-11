Ответов нет спустя 25 лет: почему организаторов 9/11 до сих пор не осудили

Теракты 11 сентября, которые казались американцам невозможными, сразу же породили вопросы к официальной версии.
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Что касается меня... Я в то время находился в Н. Новгороде... И первая реакция, на уничтожение близнецов БЫЛА.... -"ЭТО ИМ за СЕРБИЮ!!!.... прилетело!".