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Биджиев про 1:0 с «Крыльями»: «Динамо» Махачкала проявило характер и волю к победе. Наша настойчивость была вознаграждена» 

Матч прошел в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Крылья Советов» — непростая команда, один из самых играющих клубов в РПЛ.

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