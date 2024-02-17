Сотрудники Госавтоинспекции Оренбурга приняли участие в проведении турнира «Рыцари дорожных наук» в лицее № 8

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Оренбурга приняли участие в проведении турнира «Рыцари дорожных наук» среди учащихся начальных классов лицея № 8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии