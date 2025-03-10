Депутат Леонов: в 2025 году россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение

Оформить налоговый вычет можно в течение трех лет Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения, рассказал РИА Новости глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.