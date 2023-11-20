Врач перечислила витамины, острый дефицит которых есть у белорусов и русских

Некоторые жизненно важные витамины и минералы особенно нужны людям зимой.Кандидат медицинских наук, доцент Ирина Курстак утверждает, что гражданам Белоруссии, а также жителям России, как правило не хватает витамина D.
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