"Известия": долг россиян за ЖКУ в I квартале 2022 года составил рекордные 804,5 млрд руб

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год рекордно выросли на 7,6% (на 56,6 млрд рублей), и достигли 804,5 млрд рублей в I квартале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Известия", ссылаясь на Росстат.