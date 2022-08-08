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"Известия": долг россиян за ЖКУ в I квартале 2022 года составил рекордные 804,5 млрд руб

"Известия": долг россиян за ЖКУ в I квартале 2022 года составил рекордные 804,5 млрд руб

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год рекордно выросли на 7,6% (на 56,6 млрд рублей), и достигли 804,5 млрд рублей в I квартале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Известия", ссылаясь на Росстат.

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