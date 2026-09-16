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Царьград

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Сергей Меняйло наградил Козонова за спасение в горной реке

Сергей Меняйло наградил Козонова за спасение в горной реке

Инал Козонов получил медаль "Во Славу Осетии" за героизм при спасении женщины и её сына из тонущего автомобиля в горной реке Алагирского района.

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