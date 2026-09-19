Минобороны показало кадры освобождения Зеленой Дибровы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Зеленая Диброва Запорожской области штурмовыми подразделениями 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток" опубликовали в российском военном ведомстве.
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