18 сиквелов, которые мы ждали больше 10 лет. И оно того стоило!

Только самые верные ждали и дождались. Самый маленький разрыв — 10 лет. самый большой — 54. Угадаете, какой фильм будет в конце списка? Mamma Mia! 2 Mamma Mia! Here we go Again, 2018 Universal Pictures Mamma Mia! 2 Последняя часть: Мамма MIA! (2008) Сколько ждали: 10 лет Кассовые сборы по всему миру: $395,5 млн Zомбилэнд: Контрольный выстрел Zombieland: Double Tap, 2019 Columbia Pictures Zомбилэнд: Контрольный выстрел Последняя часть: Добро пожаловать в Zомбилэнд (2009) Сколько ждали: 10 лет Кассовые сборы по всему миру: $122,8 млн Люди в черном 3 Men in Black 3, 2012 Columbia Pictures Люди в черном 3 Последняя часть: Люди в черном 2 (2002) Сколько ждали: 10 лет Кассовые сборы по всему миру: $624 млн История игрушек: Большой побег Toy Story 3, 2010 Pixar История игрушек: Большой побег Последняя часть: История игрушек 2 (1999) Сколько ждали: 11 лет Кассовые сборы по всему миру: $1,066 млрд Бриджит Джонс 3 Bridget Jones’s Baby, 2016 Universal Studios Бриджит Джонс 3 Последняя часть: Бриджит Джонс: Грани разумного (2004) Сколько ждали: 12 лет Кассовые сборы по всему миру: $211,9 млн В поисках Дори Finding Dory, 2016 Pixar В поисках Дори Последняя часть: В поисках Немо (2003) Сколько ждали: 13 лет Кассовые сборы по всему миру: $1,028 млрд Мир Юрского периода Jurassic World, 2015 Universal Pictures Мир Юрского периода Последняя часть: Парк Юрского периода 3 (2001) Сколько ждали: 14 лет Кассовые сборы по всему миру: $1,6 млрд Суперсемейка 2 The Incredibles 2, 2018 Pixar Суперсемейка 2 Последняя часть: Суперсемейка (2004) Сколько ждали: 14 лет Кассовые сборы по всему миру: $1,244 млрд Моя большая греческая свадьба 2 My Big Fat Greek Wedding 2, 2016 Universal Pictures Моя большая греческая свадьба 2 Последняя часть: Моя большая греческая свадьба (2001) Сколько ждали: 15 лет Кассовые сборы по всему миру: $88,9 млн Образцовый самец 2 Zoolander 2, 2016 Paramount Pictures Образцовый самец 2 Последняя часть: Образцовый самец (2001) Сколько ждали: 15 лет Кассовые сборы по всему миру: $56,7 млн Крестный отец 3 The Godfather Part III, 1990 Paramount Pictures Крестный отец 3 Последняя часть: Крестный отец 2 (1974) Сколько ждали: 16 лет Кассовые сборы по всему миру: $136,8 млн Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008 Paramount Pictures Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Последняя часть: Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989) Сколько ждали: 19 лет Кассовые сборы по всему миру: $786,6 млн День независимости: Возрождение Independence Day: Resurgence, 2016 20th Century Fox День независимости: Возрождение Последняя часть: День независимости (1996) Сколько ждали: 20 лет Кассовые сборы по всему миру: $389,7 млн Тупой и еще тупее 2 Dumb and Dumber To, 2014 Universal Pictures Тупой и еще тупее 2 Последняя часть: Тупой и еще тупее (1994) Сколько ждали: 20 лет Кассовые сборы по всему миру: $169,8 млн Джуманджи: Зов джунглей Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017 Columbia Pictures Джуманджи: Зов джунглей Последняя часть: Джуманджи (1995) Сколько ждали: 23 года Кассовые сборы по всему миру: $961,9 млн Космический джем: Новое поколение Space Jam: A New Legacy, 2021 Warner Animation Group Космический джем: Новое поколение Последняя часть: Космический джем (1996) Сколько ждали: 26 лет Кассовые сборы по всему миру: $149,1 млн Бегущий по лезвию 2049 Blade Runner 2049, 2017 Warner Bros.