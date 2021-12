Читатели Financial Times о задержке запуска «Северного потока — 2»: похоже, Германию ждет холодная зима… © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Financial Times, Великобритания Цены на газ выросли из-за нежелания Германии сертифицировать «Северный поток — 2», пишет Financial Times.