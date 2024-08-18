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  • Oleg Prauskov
    От этой гниды бандеровской даже органы ненужны!!!Информацию вынуть из этой мрази и к стенке!!!!Смерть бандерлогам!Поб...Похищавшего мирны...
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Дю Плесси защитил титул UFC, одолев Адесанью

Дю Плесси защитил титул UFC, одолев Адесанью

Адесанья сдался в четвёртом раунде после удушающего приёма.фото: vk.com/ufc--> Южноафриканский боец ММА, чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси досрочно победил Исраэля Адесанью из Новой Зеландии на турнире UFC-305.

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