Дю Плесси защитил титул UFC, одолев Адесанью

Адесанья сдался в четвёртом раунде после удушающего приёма.фото: vk.com/ufc--> Южноафриканский боец ММА, чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси досрочно победил Исраэля Адесанью из Новой Зеландии на турнире UFC-305.
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