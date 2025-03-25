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Момент взрыва в многоэтажке в Махачкале попал на видео

Момент взрыва, прогремевшего в многоэтажном доме на улице Гапцахской в Махачкале, попал на видео.На опубликованных в Сети кадрах слышен громкий звук, затем на парковку возле дома падают осколки стекла и обломки конструкций.

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