Момент взрыва в многоэтажке в Махачкале попал на видео

Момент взрыва, прогремевшего в многоэтажном доме на улице Гапцахской в Махачкале, попал на видео.На опубликованных в Сети кадрах слышен громкий звук, затем на парковку возле дома падают осколки стекла и обломки конструкций.
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