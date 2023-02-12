Крымские ученые создали уникальную технологию переработки вторсырья

Крымские ученые создали технологию переработки отходов пластика в результате которой изготавливается новая тара, которая наполняется косметикой на основе натуральных масел, добытых методом холодного прессования из семян, косточек, орехов и плодов.
Крымские ученые создали технологию переработки отходов пластика в результате которой изготавливается новая тара, которая наполняется косметикой на основе натуральных масел, добытых методом холодного прессования из семян, косточек, орехов и плодов.
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