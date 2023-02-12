Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Глава Олимпийског...
  • Александр
    Позвольте полюбопытствовать? А как обстоит дело со всем вышеперечисленным в старых регионах?«Единая Россия» о...
  • ludmila Cernega
    Эти папы являются как раз кумирами, от которых предостерегал Христос - не сотвори себе кумира!Католические грим...

Крымские ученые создали уникальную технологию переработки вторсырья

Крымские ученые создали технологию переработки отходов пластика в результате которой изготавливается новая тара, которая наполняется косметикой на основе натуральных масел, добытых методом холодного прессования из семян, косточек, орехов и плодов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх