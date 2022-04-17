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В Магаданской области во время акции «Ваш участковый» полицейские разъясняли гражданам о способах защиты от кибермошенничеств

На территории Магаданской области проведена акция «Ваш участковый», целью которой являлась профилактика правонарушений по месту жительства, информирование граждан о правилах собственной безопасности, установление доверительных отношений.

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