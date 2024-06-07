Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ПРОНЬКО: ОТМЕНА ЕГЭ — ДЕШЁВЫЙ ПОПУЛИЗМ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ЗАБОТА О БУДУЩЕМ РОССИИ?

ПРОНЬКО: ОТМЕНА ЕГЭ — ДЕШЁВЫЙ ПОПУЛИЗМ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ЗАБОТА О БУДУЩЕМ РОССИИ?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Законопроект о замене ЕГЭ на традиционную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов внесён в Госдуму России.

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Комментарии
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Марго ПростоМарго
Может, это бот?
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3 час.
Людмила Фирстова
Не думаю, что он бот, скорее &quot;диванный&quot; аналитик...
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2 час.
Игорь Василевский
Лично знаю учителей школы, которые за ЕГЭ с пеной у рта. НО!!!!! Как преподаватель высшей школы скромно замечу. ЕГЭ, придуманная в начале 20 века в САСШ для замера уровня прироста знаний у обучаемых даунов (!!!!!!!!!! вот так то, уважаемые дети и взрослые, вот так!) вылазит на первом же экзамене. Для опытного учителя достаточно того, что ученик только откроет рот и начнет отвечать! С пары предположений становится понятно - насколько отвечающий готов по предмету. Более того - каков уровень прироста знаний при подготовке к экзаменам. А далее... Далее - как учитель будет выполнять требования оргметодуказаний. Либо за сбой в ответе поставит пониженную оценку, включая и претенденту на медаль, либо будет вытягивать его и ободряющим словом и наводящим вопросом. Т. е дляодного учительство просто ремесло, а для другого - сопереживание за своего ученика. А вот после катка ЕГЭ... Редко кто мыслит логически и делает из своих зазубренных с помощью репетиторов знаний какие то свои, связные и выводные знания... Да и вопрос - а все ли могут позволит себе репетитора? НО не стал был выбрасывать ЕГЭ без оглядки. Какой то положительный опыт, но наработан. И он должен быть обобщен и как то принят к делу.
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5 мин.

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