ПРОНЬКО: ОТМЕНА ЕГЭ — ДЕШЁВЫЙ ПОПУЛИЗМ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ЗАБОТА О БУДУЩЕМ РОССИИ?

Игорь Василевский

Лично знаю учителей школы, которые за ЕГЭ с пеной у рта. НО!!!!! Как преподаватель высшей школы скромно замечу. ЕГЭ, придуманная в начале 20 века в САСШ для замера уровня прироста знаний у обучаемых даунов (!!!!!!!!!! вот так то, уважаемые дети и взрослые, вот так!) вылазит на первом же экзамене. Для опытного учителя достаточно того, что ученик только откроет рот и начнет отвечать! С пары предположений становится понятно - насколько отвечающий готов по предмету. Более того - каков уровень прироста знаний при подготовке к экзаменам. А далее... Далее - как учитель будет выполнять требования оргметодуказаний. Либо за сбой в ответе поставит пониженную оценку, включая и претенденту на медаль, либо будет вытягивать его и ободряющим словом и наводящим вопросом. Т. е дляодного учительство просто ремесло, а для другого - сопереживание за своего ученика. А вот после катка ЕГЭ... Редко кто мыслит логически и делает из своих зазубренных с помощью репетиторов знаний какие то свои, связные и выводные знания... Да и вопрос - а все ли могут позволит себе репетитора? НО не стал был выбрасывать ЕГЭ без оглядки. Какой то положительный опыт, но наработан. И он должен быть обобщен и как то принят к делу.