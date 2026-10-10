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Царьград

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Анне Вески заработала €342 860, исполняя русскоязычные хиты

Анне Вески заработала €342 860, исполняя русскоязычные хиты

Эстонская певица Анне Вески в 2025 году заработала €342 860 на концертах с русскоязычными хитами, несмотря на критику.

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