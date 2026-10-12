Разбили нос и очки: Бородатые мужчины избили девушку в новосибирском троллейбусе

Пассажирка отказалась уступить место дебоширам, за что и пострадала от неадекватных агрессоров.В Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения на 19-летнюю пассажирку троллейбуса.
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"Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве." ..... тут не хулиганство, тут все много серьезнее, а пока что закатать им всем для начала ст.30 и 119 УК РФ а там пусть прокуроры решают, пока подозреваемые еще ходить могут. А то могут и пропасть без вести..... где как но на Северном Кавказе это вполне возможно..............