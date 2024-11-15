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Раскрыта причина переезда россиян из одной части Кипра в другую

Раскрыта причина переезда россиян из одной части Кипра в другую

Республика Кипр присоединилась к выполнению антироссийских ограничений и санкций Запада, и это заставило часть проживающих там россиян покинуть греческую часть острова и переехать в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), его северную часть.

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Комментарии
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АБ
Андрей Бетеньков
Я бы не стал их называть Россиянами
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