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Оперативники Центрального округа столицы пресекли деятельность финансовой пирамиды

Оперативники Центрального округа столицы пресекли деятельность финансовой пирамиды

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали руководителя компании, подозреваемого в хищении денежных средств граждан мошенническим путем.

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