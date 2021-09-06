Оперативники Центрального округа столицы пресекли деятельность финансовой пирамиды

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали руководителя компании, подозреваемого в хищении денежных средств граждан мошенническим путем.
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