В кранах челябинцев снова может позеленеть вода

В Металлургическом районе может измениться цвет водопроводной воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в период с 30 января по 6 февраля МУП «ЧКТС» проверит тепловые и внутридомовые сети контура ТЭЦ «Мечел-Энерго» с помощью органического красителя «Уранин».