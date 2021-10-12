"Русская земля на халяву, гастарбайтеров сбагрили миллионами": Что не так с узбекским миллионом га?

© Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин опубликовал отзыв бывшего жителя Узбекистана, объяснившего, что не так с миллионом га, на который расщедрился Минсельхоз России.
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