Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится не в себе, когда заявляет о том, что ЕС будет продолжать оказывать поддержку Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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