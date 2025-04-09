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Фон дер Ляйен одной фразой повергла США в шок. Как Украина окончательно уничтожит ЕС

Фон дер Ляйен одной фразой повергла США в шок. Как Украина окончательно уничтожит ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится не в себе, когда заявляет о том, что ЕС будет продолжать оказывать поддержку Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Элина Морозова, ваш графоманский опус читать нет никаких сил! Вам самой не противно?
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