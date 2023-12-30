ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну что, за поэзию, за неё, любимую.Нет, не за Пушкина, и не за Тютчева, и не даже за Демьяна Бедного.
За поэзию...
Комментарии
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Сергей Евдокимов
А кто из них смазливенький то? Оба уебища мезчайшие, один плешивый, гаденький и мерзопакостнейший, другой тако же мерзенький и ублюдочный. Тьфу бля
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2 час.
Владимир Назанский
Да, ребята получили отвратительное воспитание, но наказание кажется чрезмерным, да и их строки на 7 лет не тянут. А вот Пушкину сейчас сколько бы лет дали за эти строки:
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52 мин.
Владимир Назанский
"Самовластительный Злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу." (Ода "Вольность". И это про Александра I - победителя Наполеона, освободителя Европы. Молодого поэта отправили из столицы работать на юг- Одесса, Бессарабия. Не в тюрьму. С годами Пушкин повзрослел и стал "нашим все". Лермонтова Николай I отправил на Кавказ, где шла война. Сталин первые два раза отправлял Мандельштама в ссылки -Чердынь, Воронеж. Так может и этих ребят правильней было бы отправить на Донбасс хотя бы санитарами?
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39 мин.
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