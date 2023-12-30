За поэзию...

Сергей Евдокимов А кто из них смазливенький то? Оба уебища мезчайшие, один плешивый, гаденький и мерзопакостнейший, другой тако же мерзенький и ублюдочный. Тьфу бля

Владимир Назанский Да, ребята получили отвратительное воспитание, но наказание кажется чрезмерным, да и их строки на 7 лет не тянут. А вот Пушкину сейчас сколько бы лет дали за эти строки: