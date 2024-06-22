Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Кронштадте спустили на воду венок на месте высадки десанта в 1941 году

В Кронштадте спустили на воду венок на месте высадки десанта в 1941 году

В Кронштадте прошли мероприятия в честь Дня памяти и скорби. На опубликованных кадрах - передача огня для траурной процессии по спуску венка в месте высадки петергофского десанта во время Великой Отечественной войны, а также сам спуск венка на воду.

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