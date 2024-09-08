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Военное обозрение

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CNN: Украинская армия страдает от низкого морального духа и дезертирства

CNN: Украинская армия страдает от низкого морального духа и дезертирства

На передовой среди военнослужащих ВСУ продолжает падать дисциплина и процветать дезертирство, передает телеканал CNN, ссылаясь на слова украинских офицеров.

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