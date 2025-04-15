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Политнавигатор

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Трамп сольет Путину ненавистную ему Украину – Телиженко

Трамп сольет Путину ненавистную ему Украину – Телиженко

Дональд Трамп не собирается вести никаких серьёзных дел с киевскими коррупционерами. Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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