По официальным оценкам, население Украины к середине 2026 года, составило 28,5 млн человек, что на 500 тысяч меньше предыдущих оценок и почти в два раза меньше показателя 1991 года (52 млн), сообщила директор Института демографии имени М.
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