Отставной офицер НАТО сообщил о «логистическом кошмаре» в ВСУ из-за наличия артиллерии различных калибров

Отставной офицер НАТО сообщил о «логистическом кошмаре» в ВСУ из-за наличия артиллерии различных калибров

Наличие сразу нескольких типов артиллерийских систем на вооружении украинской армии создает проблемы для снабжения ВСУ, Киев столкнулся с "логистическим кошмаром".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх