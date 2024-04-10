«Дай пять!»: Юные ямальцы могут стать соведущими Красной Дорожки или спеть на сцене со звездой

По всей России стартовала престижная телевизионная премия – принять участие вспециальных номинациях и голосовании может любой желающий от 8 до 18 лет Национальная премия единственная в стране, победителями которой станут начинающие и современные деятели музыки, медиа, телевидения и кино по решению детской и подростковой аудитории.