Жаргалма Бадмажапова стала во главе Минэкономразвития Забайкалья

Смена руководителя произошла после ухода с поста министра Александра Бардалеева.Пока речь идет не о назначении Жаргалмы Бадмажаповой министром экономического развития края, а всего лишь о том, что она будет исполнять его обязанности.
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