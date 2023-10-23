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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Миграция – симптом, а болезнь – отсутствие своего проекта развития

Миграция – симптом, а болезнь – отсутствие своего проекта развития

Дети мигрантов обматерили губернатора Азарова. Очевидно, что власть, продолжая миграционную политику замещения коренного населения инокультурными пришельцами, уже перешла критическую черту, за которой она теряет возможность контроля и управления в этой среде.

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