Израиль проверяет информацию о смерти лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Израиль начал расследование информации о возможной смерти Яхьи Синвара, лидера ХАМАС в секторе Газа. По данным израильского журналиста Бена Каспита, версия о гибели высокопоставленного боевика выдвигалась в разведке ЦАХАЛ, сообщает The Times of Israel.
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