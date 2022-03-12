Кристина Резцова: «Было нелегко, большой промежуток между стартами. Первые семь дней после возвращения ходила и не понимала – день или ночь, что происходит»

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свое выступление на этапе Кубка России. Сейчас спортсменка занимает на финише промежуточное второе место.

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