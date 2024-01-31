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В США обезглавивший статую сатаны обвинён в преступлении на почве ненависти

В США обезглавивший статую сатаны обвинён в преступлении на почве ненависти

Прокуратура штата Айова предъявила обвинения Майклу Кэссиди, жителю США, который стал обвиняемым в преступлении на почве ненависти за обезглавливание статуи сатаны в здании законодательного собрания штата.

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