В США обезглавивший статую сатаны обвинён в преступлении на почве ненависти

Прокуратура штата Айова предъявила обвинения Майклу Кэссиди, жителю США, который стал обвиняемым в преступлении на почве ненависти за обезглавливание статуи сатаны в здании законодательного собрания штата.
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