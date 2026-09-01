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Вечерний Новосибирск

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Приложения для оплаты проезда со скидкой в 12 рублей назвали новосибирцам

Приложения для оплаты проезда со скидкой в 12 рублей назвали новосибирцам

До конца 2026 года проезд на наземном транспорте Новосибирска будет стоить 33 рубля, а поездка в метро – 36 рублей при условии бесконтактной оплаты смартфоном.

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